Букмекери назвали фаворита матчу Брайтон – Манчестер Юнайтед в 38 турі АПЛ

У неділю, 24 травня, відбудеться матч останнього 38 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2025/26, в якому Манчестер Юнайтед зіграє проти Брайтона. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є господарі, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,88. Натомість на звитягу МЮ можна поставити з коефіцієнтом 3,78, на нічию – 4,30.

Зауважимо, що Манчестер Юнайтед гарантував собі третє місце за підсумками чемпіонату та місце в Лізі чемпіонів. Брайтон же йде на 7 місці та претендує на вихід в Лігу Європи або Лігу конференцій.

Напередодні Манчестер Юнайтед і Майкл Каррік домовились про продовження співпраці. Англієць взимку очолив команду в якості тимчасового тренера, проте перевершив очікування керівництва, вивівши МЮ в Лігу чемпіонів.

Тож сторони вирішили підписати новий контракт, який діятиме до 30 червня 2028 року.

