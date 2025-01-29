Манчестер Юнайтед може відправити Рашфорда до клубу Саудівської Аравії
Вінгер Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд може опинитися у Саудівській Аравії, оскільки Аль-Ахлі збирається оформити трансфер гравця.
Про це повідомляє GiveMeSport.
Згідно з джерелом, саудівський клуб вийшов на контакт з "червоними дияволами", щоб обговорити умови переходу 27-річного англійця.
Проблемою в цьому трансфері може стати бажання самого футболіста опинитися у Барселоні – він чекає на пропозицію від каталонців.
Проте у іспанців виникли фінансові проблеми, через які вони не зробили жодної пропозиції Манчестер Юнайтед щодо Рашфорда.
Маркус Рашфорд пропустив останні 11 матчів манкуніанців в усіх турнірах через рішення головного тренера команди Рубена Аморіма.
Після переможної гри з Фулгемом (1:0) португалець пояснив, чому саме Рашфорд не потрапляє навіть до заявки.