Манчестер Юнайтед може відправити Рашфорда до клубу Саудівської Аравії

Вінгер Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд може опинитися у Саудівській Аравії, оскільки Аль-Ахлі збирається оформити трансфер гравця.

Про це повідомляє GiveMeSport.

Згідно з джерелом, саудівський клуб вийшов на контакт з "червоними дияволами", щоб обговорити умови переходу 27-річного англійця.

Проблемою в цьому трансфері може стати бажання самого футболіста опинитися у Барселоні – він чекає на пропозицію від каталонців.

Проте у іспанців виникли фінансові проблеми, через які вони не зробили жодної пропозиції Манчестер Юнайтед щодо Рашфорда.

Маркус Рашфорд пропустив останні 11 матчів манкуніанців в усіх турнірах через рішення головного тренера команди Рубена Аморіма.

Після переможної гри з Фулгемом (1:0) португалець пояснив, чому саме Рашфорд не потрапляє навіть до заявки.