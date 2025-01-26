Брентфорд з Ярмолюком обіграв Крістал Пелес, Тоттенгем зганьбився з Лестером у 23 турі АПЛ
У неділю, 26 січня, чотирма матчами завершиться 23-й тур Англійської Прем'єр-ліги з футболу.
Зокрема, Брентфорд Єгора Ярмолюка здобув перемогу над Крістал Пелас. Український півзахисник вийшов на заміну за 6 хвилин до завершення основного часу, результативними діями не відзначився.
В іншому матчі чергового фіаско зазнав Тоттенгем, який сенсаційно програв аутсайдеру АПЛ Лестеру.
Чемпіонат Англії з футболу – АПЛ
23 тур, 26 січня
Крістал Пелес – Брентфорд 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 – 66 Мбемо, 0:2 – 80 Шаде, 1:2 – 85 Ессе
Тоттенгем – Лестер 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 – 33 Рішарлісон, 1:1 – 46 Варді, 1:2 – 55 Ель-Ханнус
- 18:30 Астон Вілла – Вест Гем
- 21:00 Фулгем – Манчестер Юнайтед
Нагадаємо, тур стартував у суботу, 25 січня. З результатами матчів можна ознайомитися в цій новині.