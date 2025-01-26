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Брентфорд з Ярмолюком обіграв Крістал Пелес, Тоттенгем зганьбився з Лестером у 23 турі АПЛ

Олексій Мурзак — 26 січня 2025, 17:58
Брентфорд з Ярмолюком обіграв Крістал Пелес, Тоттенгем зганьбився з Лестером у 23 турі АПЛ

У неділю, 26 січня, чотирма матчами завершиться 23-й тур Англійської Прем'єр-ліги з футболу.

Зокрема, Брентфорд Єгора Ярмолюка здобув перемогу над Крістал Пелас. Український півзахисник вийшов на заміну за 6 хвилин до завершення основного часу, результативними діями не відзначився.

В іншому матчі чергового фіаско зазнав Тоттенгем, який сенсаційно програв аутсайдеру АПЛ Лестеру.

Чемпіонат Англії з футболу – АПЛ
23 тур, 26 січня

Крістал Пелес – Брентфорд 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 66 Мбемо, 0:2 – 80 Шаде, 1:2 – 85 Ессе

Тоттенгем – Лестер 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 33 Рішарлісон, 1:1 – 46 Варді, 1:2 – 55 Ель-Ханнус

  • 18:30 Астон Вілла – Вест Гем
  • 21:00 Фулгем – Манчестер Юнайтед

Нагадаємо, тур стартував у суботу, 25 січня. З результатами матчів можна ознайомитися в цій новині.

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