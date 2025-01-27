Барселона має проблеми зі створенням фінансового простору під оренду Рашфорда

Барселона все ще не зробила жодної пропозиції Манчестер Юнайтед щодо оренди вінгера Маркуса Рашфорда.

Про це повідомляє Sky Sports.

Каталонський клуб має проблеми зі створенням зарплатного простору під 27-річного англійця. Цьому могли б допомогти Ансу Фаті та Андреас Крістенсен, проте вони відмовляються залишати клуб під час зимового трансферного вікна.

Водночас повідомляється, що Рашфорда готовий зменшити свою зарплату, якщо це допоможе укласти угоду.

Проте пріоритетом для "синьо-гранатових" є питання контрактів Гаві, Педрі та Роберта Левандовського. До того ж, головний тренер Гансі Флік не наполягає на нових підписаннях.

Нагадаємо, що головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім заявив, що він поки що не планує повертати Рашфорда до заявки після того, як Маркус пропустив уже 11 матч поспіль.

Після гри з Фулгемом (1:0) Аморім сказав, що він скоріше заявить на матч 63-річного тренера воротарів, нід гравця, який не викладається на максимум можливостей.