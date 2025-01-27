Аморім – про Рашфорда: Я скоріш поставлю в склад 63-річного тренера воротарів, ніж гравця, який не викладається на 100%
Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім був змушений вкотре відповідати на питання про відсутність Маркуса Рашфорда в заявці команди на матч.
Слова 40-річного португальця наводить Manchester Evening News.
"Причина одна й та сама, завжди одна й та сама. Причина – тренування, те, як я бачу, що футболісти повинні робити на тренуваннях, в житті, це кожен день, кожна деталь.
Тож якщо щось не зміниться, я не змінюся. Ситуація однакова для кожного гравця. Якщо ви робите максимум, якщо ви робите правильні речі, ми будемо вас використовувати.
І ви можете бачити це сьогодні, гравці на лаві запасних – нам трохи не вистачає темпу, щоб піти і змінити гру, перемістити деякі фігури. Але мені більше подобається так. Я краще поставлю Вітала (Жорже Вітал, 63-річний тренер воротарів МЮ), ніж гравця, який не викладається по максимуму щодня. Тому я не буду змінюватися в цьому плані", – заявив Аморім.
На цю тему Рубен Аморім поговорив після переможного матчу з Фулгемом (1:0) у 23 турі АПЛ.
Це була вже 11(!) гра поспіль, у якій Маркус Рашфорд не з'явився на полі. У цьому проміжку 27-річний англієць всього раз опинився в заявці – це був поєдинок з Ньюкаслом (0:2).
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