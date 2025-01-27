Аморім – про Рашфорда: Я скоріш поставлю в склад 63-річного тренера воротарів, ніж гравця, який не викладається на 100%

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім був змушений вкотре відповідати на питання про відсутність Маркуса Рашфорда в заявці команди на матч.

Слова 40-річного португальця наводить Manchester Evening News.

"Причина одна й та сама, завжди одна й та сама. Причина – тренування, те, як я бачу, що футболісти повинні робити на тренуваннях, в житті, це кожен день, кожна деталь.

Тож якщо щось не зміниться, я не змінюся. Ситуація однакова для кожного гравця. Якщо ви робите максимум, якщо ви робите правильні речі, ми будемо вас використовувати.

І ви можете бачити це сьогодні, гравці на лаві запасних – нам трохи не вистачає темпу, щоб піти і змінити гру, перемістити деякі фігури. Але мені більше подобається так. Я краще поставлю Вітала (Жорже Вітал, 63-річний тренер воротарів МЮ), ніж гравця, який не викладається по максимуму щодня. Тому я не буду змінюватися в цьому плані", – заявив Аморім.