Ми не мали права розслаблятися: Мендоза оцінив дебютну перемогу Шахтаря у Лізі чемпіонів-2026/27

Лівий вінгер донецького Шахтаря Глейкер Мендоза розповів про настанову від тренера перед виходом на заміну, а також висловився про гол Вінісіуса Тобіаса, який став для "гірників" справжнім полегшенням.

Футболіста цитує сайт УЄФА.

"Тренер сказав мені більше захищатися та грати щільніше в центрі. А потім Тобіас забив гол, і для нас це стало справжнім полегшенням. Ми не мали права розслаблятися, адже вони могли зрівняти рахунок або навіть переломити хід матчу. Нам потрібно було залишатися зосередженими та максимально використати свої шанси в хвилини, що залишалися. Це означає дуже багато для всіх нас – і для команди, і для мене особисто – а також для всіх людей, які приїхали з усієї України та світу, щоб підтримати нас. Ця перемога – і для них також, і ми дуже щасливі зробити цей великий крок уперед як єдина команда", – сказав венесуельський гравець.

Нагадаємо, що на 63-й хвилині Мендоза замінив Невертона, а на 86-й збільшив перевагу "гірників" до 3:1. Глейкер встановив остаточний рахунок матчу та забив вже у другому поєдинку поспіль. Раніше він відзначився у воротах ПСВ (нічия 1:1).

Шахтар завдяки дебютній перемозі у поточному сезоні Ліги чемпіонів-2026/27 піднявся на 11-те місце у загальній турнірній таблиці (4 бали).

Раніше тренери обох клубів Арда Туран і Марко Ніколич поділилися емоціями після матчу.

Цікаво, що найкращим гравцем зустрічі став вінгер українського клубу Аліссон Сантана, який не забив, але віддав гольову передачу на Тобіаса.

У наступному турі Ліги чемпіонів підопічні Турана зіграють на виїзді проти міланського Інтера – 21 жовтня о 22:00 (за київським часом).