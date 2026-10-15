Нас покарали за марнотратство: тренер АЕКа вважає несправедливою поразку від Шахтаря в ЛЧ

Головний тренер АЕКа Марко Ніколич вважає, що перемога Шахтаря над його командою (3:1) у 2-му турі основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27 не є закономірним результатом.

Слова наставника цитує сайт УЄФА.

"Вважаю, що результат абсолютно несправедливий, зважаючи на те, що відбувалося на полі. У нас було стільки моментів протягом гри. Я дуже розчарований підсумковим результатом, але можу лише сказати "браво" своїм гравцям. Мені прикро перед уболівальниками, що ми не змогли подарувати їм перемогу, адже ми так сильно цього прагнули. Але, як я вже казав, якщо подивитися на нашу гру та моменти, які ми мали протягом матчу, є багато речей, якими ми можемо бути задоволені", – заявив наставник грецького клубу.

47-річний сербський фахівець розповів, що його підопічні видали гарний поєдинок проти "гірників", у якому грали дуже агресивно та сміливо. Ніколич пригадав нереалізовані моменти біля воріт донеччан.

"Ми провели гарний матч – грали дуже агресивно та сміливо. Ми двічі влучили в штангу й один раз у поперечину, виходили віч-на-віч із воротарем і били з усіх позицій. Мабуть, можна сказати, що нас покарали за марнотратство у реалізації моментів", – зазначив тренер АЕКа.

Після матчу своїми емоціями поділився й головний наставник Шахтаря Арда Туран. Турецький спеціаліст до кінця не залишився задоволеним грою своїх підопічних.

Найкращим гравцем зустрічі став вінгер українського клубу Аліссон Сантана.

Після двох турів Шахтар із 4 очками посідає 11-те місце у загальній турнірній таблиці ЛЧ-2026/27, тоді як АЕК із 9 балами йде нижче – 20-та сходинка.

У наступному турі Ліги чемпіонів команда Турана зіграє гостьовий матч проти міланського Інтера – 21 жовтня о 22:00 (за київським часом). Натомість грецький клуб, за який виступає Олександр Зубков, зіграє на виїзді проти Манчестер Сіті (20 жовтня о 22:00).