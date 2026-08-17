Маємо для цього ще 17 днів: Ахметов озвучив завдання Шахтаря на сезон-2026/27

Рінат Ахметов провів зустріч із головним тренером і топменеджментом Шахтаря для обговорення планів і цілей команди на сезон.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Президент донеччан, зокрема, підіймав і питання підсилення складу у літнє трансферне вікно. Він заявив, що робота в цьому напрямку ще не завершена.

"Ми зустрілися з Арда Тураном, Даріо Срною та Сергієм Палкіним, щоб обговорити, чим ще можемо допомогти команді та як можемо її посилити. Ми не все зробили з того, що планували, і маємо для цього ще 17 днів. Попереду на нас чекає важкий та важливий шлях у чемпіонаті України. Мої колеги – президенти інших клубів – зробили дуже багато та серйозно посилили склади, тому я переконаний, що боротьба в чемпіонаті буде надзвичайно складною. Усі ставлять собі найамбітніші цілі, і ми також хочемо створити гідну конкуренцію та зробимо все можливе, щоб захистити титул", – сказав Ахметов.

Також президент Шахтаря вірить, що команда буде конкурентоздатною й у Лізі чемпіонів:

"На нас чекає прекрасна подорож у цьому турнірі. Я переконаний, що хлопці отримуватимуть величезне задоволення від гри на найвищому рівні. Ми також працюватимемо з підвищеним пульсом і, сподіваюся, разом отримаємо багато позитивних емоцій від хороших результатів. Ми й надалі будемо обговорювати, чим іще можемо допомогти команді, щоб вона була максимально готовою до сезону".

Зазначимо, що в літнє трансферне вікно "гірники" підписали чотирьох футболістів. Команду підсилили Олександр Караваєв, Бруніньйо, Раян Роберто та Глейкер Мендоса.

В УПЛ Шахтар стартував із трьох перемог. Донеччани посідають наразі другу позицію в турнірній таблиці УПЛ, поступаючись Карпатам лише за різницею забитих і пропущених голів.

В наступному турі підопічні Арда Турана протистоятимуть Поліссю. Гра відбудеться 29 серпня та має розпочатись о 18:00.