Бразильський вінгер Реала Вінісіус Жуніор знаходиться на піку своєї кар'єри, і в мадридському клубі вірять, що він отримає свій перший Золотий м'яч.

Про це повідомляє видання As.com.

З початку сезону Вінісіус довів, що здатен вести команду вперед у важливих матчах. Після не найкращого старту, де він забив лише один м'яч у п'яти іграх, він розігрався на повну і почав брати участь у голах у кожному матчі. У клубі впевнені, що саме така стабільність та зростання рівня гри наблизили Вінісіуса до світової футбольної еліти.

Очікується, що вже цього року він отримає заслужену нагороду за свої досягнення, незважаючи на відсутність підтверджень або витоків інформації про результати голосування.

За останні 4 сезони Ла Ліги на рахунку вінгера Реала 75 (47+28) очок за системою "гол+пас", більше немає ні в кого.

Церемонія вручення Золотого м'яча відбудеться в Парижі наступного понеділка, 28 жовтня.

Раніше в ЗМІ з’явилась інформація про те, що Золотий м’яч-2024 виграє Вінісіус Жуніор.