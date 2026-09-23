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Валенсію очолив тренер, який брав участь у ЧС-2026

Денис Іваненко — 23 вересня 2026, 13:49
Валенсію очолив тренер, який брав участь у ЧС-2026
Хав'єр Агірре
Getty Images

Хав'єр Агірре став новим головним тренером Валенсії.

Про це повідомила пресслужба "кажанів".

67-річний фахівець підписав контракт до кінця нинішнього сезону. В угоді є опція про можливість продовження ще на один рік.

Після звільнення Карлоса Корберана обов'язки головного тренера команди виконував Оскар Санчес. Після семи турів Валенсія посідає передостаннє місце в турнірній таблиці Ла Ліги.

Зазначимо, що Агірре влітку залишив збірну Мексики. З нею він дійшов до 1/8 фіналу чемпіонату світу, де поступився Англії.

Тренер має чималий досвід роботи в Іспанії. Він протягом кар'єри очолював Осасуну, Атлетико, Сарагосу, Еспаньйол, Леганес і Мальорку.

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