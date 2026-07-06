Агірре покине збірну Мексики після завершення чемпіонату світу-2026

Головний тренер збірної Мексики Хав'єр Агірре покине команду після закінчення чемпіонату світу-2026 з футболу.

Про це повідомляє Reuters.

Фахівець офіційно завершив свій третій етап роботи на цій посаді, оскільки заздалегідь планував залишити збірну після завершення турніру.

Водночас Агірре підтримав Рафеля Маркеса як свого наступника після вильоту команди з чемпіонату світу-2026.

Наставник зазначив, що колишній капітан команди Маркес готовий продовжити роботу з колективом, який продемонстрував найкращий результат країни на чемпіонатах світу за останні 40 років.

"Я дуже хотів попрощатися зі своїм народом перемогою. Це завдає болю, але ми зробили все, що могли. Гравці повинні йти з гордо піднятою головою. Сьогодні не судилося. Ми не змогли реалізувати свої шанси, але я хочу подякувати кожному з них. Я йду з величезною гордістю. Ці гравці зробили мене щасливим. Ми повернули команді відчуття причетності та її справжню ідентичність. Я бажаю йому лише найкращого. Він (Рафаель Маркес – прим.) надзвичайно компетентний фахівець, і він впорається зі своєю роботою навіть краще за мене", – зазначив Хав'єр Агірре.

Нагадаємо, що в 1/8 фіналу збірна Мексики поступилась команді Англії з рахунком 2:3 й вилетіла з чемпіонату світу-2026. У цьому матчі мексиканці вперше зазнала поразки на стадіоні "Ацтека" в межах мундіалів.

У чвертьфіналі "три леви" зустрінуться зі збірною Норвегії, яка напередодні здолала Бразилію в 1/8 фіналу ЧС-2026.