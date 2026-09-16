Екстренер збірної Мексики може очолити Валенсію

Відомий мексиканський фахівець Хав'єр Агірре може очолити Валенсію.

Про це повідомляє Маттео Моретто.

За його інформацією, Агірре є пріоритетним варіантом для Валенсії. Між сторонами вже відбулися контакти, і вони були позитивними: тренер дав свою згоду на роботу з Валенсією.

Нагадаємо, минулого тижня Валенсія після невдалого старту сезону звільнила головного тренера Карлоса Кобрерана та виконавчого директора Рона Гурлея.

Попереднім місцем роботи Агірре була збірна Мексики, яку він покинув після домашнього чемпіонату світу-2026. Раніше 67-річний фахівець уже працював у Іспанії з Осасуною, Атлетико Мадрид, Сарагосою, Еспаньолом, Леганесом і Мальоркою. В якості гравця виступав за Осасуну в 1986-1987 роках.