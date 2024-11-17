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Тренеру збірної Мексики розбили голову банкою пива, але він не образився на фанатів

Ігор Чернявський — 17 листопада 2024, 13:30
Тренеру збірної Мексики розбили голову банкою пива, але він не образився на фанатів
Getty Images

Головному тренеру збірної Мексики Хав’єру Агірре розбили голову банкою пива після чвертьфіналу Ліги націй КОНКАКАФ, у якому його команда з рахунком 2:0 поступилася Гондурасу.

Це сталося відразу після завершення матчу, коли Агірре йшов до свого візаві Рейналдо Руеди, щоб привітати його з перемогою.

Попри розбиту голову, яка стікала кров’ю, 65-річний мексиканський тренер не відмовився від післяматчевих заходів. На пресконференції його запитали про поведінку фанатів.

"Немає сенсу навіть згадувати про це, бо це футбол, а я не з тих, хто жаліється", – відповів Агірре.

Матч-відповідь між Мексикою та Гондурасом відбудеться в середу, 20 листопада. Початок гри – о 04:30 за київським часом.

Хав’єр Агірре втретє очолив збірну Мексики влітку 2024 року. Матч проти Гондурасу став для досвідченого наставника першим офіційним поєдинком після повернення до національної команди.

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