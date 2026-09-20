Атлетико у більшості здолав Реал, Малага поступилась Хетафе в 7-му турі Ла Ліги

У неділю, 20 вересня, низкою матчів продовжилась програма 7-го туру іспанської Ла Ліги.

У першому поєдинку ігрового дня Хетафе завдяки голу Івана Асона зумів обіграти Малагу. Для 23-річного нападника це був дебютний забитий м'яч у складі "темно-синіх".

А вже згодом Атлетико виборов перемогу над Реалом в мадридському протистоянні. Доля центрального матчу туру вирішилась на 50-й хвилині. 21-річний Хейсен поза межами правил затримав суперника у своєму карному майданчику та отримав червону картку.

До 11-метрової позначки підійшов Грімальдо, аби відкрити рахунок у цій зустрічі, й це йому вдалося. 31-річний футболіст переграв досвідченого Куртуа та забив свій другий гол у футболці "матрацників".

Вже згодом інший новачок команди Дієго Сімеоне зумів відзначитися. Канадський нападник Джонатан Девід скористався передачею від Сімеоне молодшого та подвоїв рахунок.

Під завісу зустрічі скоротив відставання для "вершкових" Рюдігер, але це не врятувало підопічних Жозе Моурінью від другої поразки у цьому сезоні.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

7-й тур, 20 вересня

Хетафе – Малага 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 85 Асон.

Атлетико – Реал Мадрид 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 53 Грімальдо (пенальті), 2:0 – 59 Девід, 2:1 – 89 Рюдігер.

Вилучення: Хейсен 50 (Реал Мадрид).

Також о 19:30 за київським часом розпочнуться поєдинки Вільярреал – Леванте та Депортиво – Бетіс. Пізніше, о 22:00, відбудеться зустріч Валенсія – Реал Сосьєдад.

Турнірна таблиця Ла Ліги

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що в попередніх матчах 7-го туру Барселона завдяки хеттрику Рафіньї переграла Севілью, а Сельта розгромила Расінг