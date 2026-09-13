Валенсія звільнила головного тренера та виконавчого директора

Іспанська Валенсія звільнила головного тренера Карлоса Корберана та його асистенів після невдалого старту в Ла Лізі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

43-річний іспанський фахівець залишає клуб лише через два місяці після підписання нового довгострокового контракту до 2028 року.

"Це рішення є частиною бажання клубу розпочати новий етап у своїй спортивній структурі та управлінні футбольною сферою", – йдеться в повідомленні.

"Кажани" провально розпочали сезон в чемпіонаті Іспанії, зазнавши 4 поразки при одній нічиї. Після п'яти турів Ла Ліги Валенсія замикає турнірну таблицю, маючи в активі лише один заліковий пункт.

Також був звільнений шотландський виконавчий директор клубу Рон Гурлей.

Раніше півзахисник Ліверпуля Гарві Елліотт став гравцем Валенсії.