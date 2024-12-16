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Погба хоче тренуватися з турецьким топклубом

Олег Дідух — 16 грудня 2024, 23:09
Погба хоче тренуватися з турецьким топклубом
Поль Погба
Getty Images

Зірковий французький півзахисник Поль Погба зацікавлений у тренуваннях з Галатасараєм. Його агенти уже зв’язувалися з турецьким клубом.

Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.

Термін дії дискваліфікації Погба за допінг завершується у березні 2025 року. До цього 31-річний француз хотів би тренуватися зі стамбульським клубом і набирати форму перед поверненням у футбол.

У листопаді повідомлялося про те, що чемпіон світу 2018 року не тренуватиметься зі своїм колишнім клубом, Манчестер Юнайтед. Наразі півзахисник підтримує форму самостійно в Маямі.

У підписанні контракту з Погба зацікавлений Марсель. Хавбек зараз знаходиться у статусі вільного агента: Ювентус розірвав з ним контракт у минулого місяця, попри те, що термін дискваліфікації гравця скоротили з чотирьох років до 18 місяців.

Галатасарай Поль Погба

Поль Погба

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