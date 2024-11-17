Погба не повторюватиме шлях Еванса – Поль не тренуватиметься з Манчестер Юнайтед

Поль Погба, який знаходиться у статусі вільного агента, не буде підтримувати форму на тренувальній базі Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Кілька днів тому Ювентус оголосив про розірвання контракту з 31-річним хавбеком, якому скоротили дискваліфікацію за вживання допінгу.

Після цього з'явилася інформація, що Погба може наслідувати приклад Джонні Еванса та почати тренуватися з Манчестер Юнайтед, поки триває пошук нового клубу. Тоді Еванс залишився з "червоними дияволами", підписавши контракт.

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Але у випадку з Погба такого сценарію не буде. Француз щоденно тренується у Маямі та не планує звертатися за допомогою до жодного клубу.

Як тільки він знайде собі нову команду, він буде готовий приєднатися до її тренувального процесу.

Нагадаємо, що Поль Погба провів у складі Манчестер Юнайтед 233 матчі, у яких записав на свій рахунок 39 голів та 48 асистів.