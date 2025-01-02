Манчестер Юнайтед може втратити 900-мільйонний контракт з Adidas

Угода Манчестер Юнайтед з Adidas на 10 років та 900 мільйонів фунтів може бути розірвана німецьким виробником спортивного одягу, якщо клуб вилетить з Англійської Прем'єр-ліги.

Про цю можливість повідомляє The Telegraph.

У липні 2023 року Юнайтед підписав 10-річну угоду з Adidas, яка замінила попередню угоду на 750 мільйонів.

Adidas може зменшити виплати за рік наполовину до 45 мільйонів, якщо справдяться найгірші побоювання і МЮ дійсно вилетить до Чемпіоншипу.

Але згідно з умовами, виробник також має право розірвати контракт, якщо клуб залишить вищий англійський дивізіон.

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Після домашньої поразки від Ньюкасла (0:2) головний тренер "червоних дияволів" Рубен Аморім заявив, що команда веде боротьбу за виживання.

Наразі Юнайтед посідає чотирнадцяте місце в таблиці чемпіонату Англії, маючи 22 очки, що всього на сім очок більше, ніж у Іпсвіча, який іде у зоні вильоту.

У наступному турі АПЛ команда Аморіма поїде у гості до Ліверпуля, лідера чемпіонату, який цього сезону зазнав лише однієї поразки.

Раніше Рубен Аморім привітав усіх з Новим роком, а також поговорив про перспективи своєї команди у 2025 році.