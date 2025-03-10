Ліверпуль уклав багатомільйонну угоду з новим технічним спонсором

Ліверпуль та adidas домовилися про нову багаторічну угоду, в межах якї німецький виробник спортивного одягу знову стане офіційним партнером мерсисайдців.

Про це було оголошено на сайті "червоних".

Починаючи з 1 серпня 2025 року команда Арне Слота знову одягатиме форму з трьома смужками. adidas надаватиме ігрову, тренувальну та спортивну форму чоловічій, жіночій та всім юнацьким командам клубу.

Варто зазначити, що це буде вже третє партнерство сторін: раніше вони співпрацювали з 1985 по 1996, а також з 2006 по 2012 роки.

Контракт з нинішнім технічним партнером Nike діє з 2020 року. За цією угодою Ліверпуль отримує 30 мільйонів фунтів за сезон + 20% від продажу клубної атрибутики, що у сумі дає англійцям більше 60 мільйонів.

Ушода з adidas приноситиме Ліверпулю більше грошей, проте сума буде залежати від результатів команди на полі та світових продажів атрибутики.

Цікаво, що передсезонну підготовку "червоні" будуть змушені проводити ще в екіпіруванні Nike.

Нагадаємо, що в результаті дублю у ворота Саутгемптона Мохаммед Салах вирвався на третє місце в списку найкращих бомбардирів в історії Ліверпуля.

Раніше лівий захисник мерсисайдців Енді Робертсон назвав команду, яку він вважає найсильнішим суперником "червоних" цього сезону.