У мережі з'явились фото нової форми збірної України від Adidas

Портал Opaleak оприлюднив фотографії ймовірної нової форми збірної України з футболу від Adidas.

Світлини були опубліковані у соцмережі Х.

Домашня форма виконана у традиційному жовтому кольорі. По всій формі розташований ледь помітний принт, а ззаду під комірцем розташований напис "Україна".

💥 BREAKING 💥



🇺🇦 Ukraine 2026 'World Cup' Home Kit! pic.twitter.com/QrC4eNaUmi — Opaleak (@opaleak) October 31, 2025

Нагадаємо, наразі Україна бореться за вихід на чемпіонат світу 2026 року. У першій грі кваліфікації підопічні Сергія Реброва поступилися Франції, після чого розписали мирову з Азербайджаном.

У жовтні збірна України вирвала перемогу над Ісландією та мінімально здолала Азербайджан. Вирішальні матчі кваліфікації для "синьо-жовтих" відбудуться 13 листопада (проти Франції на виїзді) та 16 листопада (вдома з Ісландією).