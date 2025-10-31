У мережі з'явились фото нової форми збірної України від Adidas
Іван Калюжний
УАФ
Портал Opaleak оприлюднив фотографії ймовірної нової форми збірної України з футболу від Adidas.
Світлини були опубліковані у соцмережі Х.
Домашня форма виконана у традиційному жовтому кольорі. По всій формі розташований ледь помітний принт, а ззаду під комірцем розташований напис "Україна".
Нагадаємо, наразі Україна бореться за вихід на чемпіонат світу 2026 року. У першій грі кваліфікації підопічні Сергія Реброва поступилися Франції, після чого розписали мирову з Азербайджаном.
У жовтні збірна України вирвала перемогу над Ісландією та мінімально здолала Азербайджан. Вирішальні матчі кваліфікації для "синьо-жовтих" відбудуться 13 листопада (проти Франції на виїзді) та 16 листопада (вдома з Ісландією).