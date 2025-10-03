Тріонда: Adidas представив ігровий м'яч чемпіонату світу-2026

ФІФА та Adidas показали те, яким м'ячем команди гратимуть на майбутньому чемпіонаті світу 2026 року.

Про це йдеться на сайті Федерації.

Новий м'яч для мундіалю отримав назву Тріонда (Trionda). Ця назва може бути перекладена з іспанської як "три хвилі", на честь трьох країн (США, Канада, Мексика), які прийматимуть світову першість.

На м'ячі представлена ​​іконографія, важлива для кожної країни: зірка для США, кленовий листок для Канади та орел для Мексики. М'яч також має ледь помітний натяк на трофей Чемпіонату світу з золотими прикрасами по всій поверхні.

"Яскравий дизайн м'яча вирізняється червоно-зелено-синьою кольоровою гамою, що віддає шану трьом країнам-господарям, а абсолютно нова чотирипанельна конструкція з плавною геометрією повторює хвилі, згадані в назві м'яча. Ці панелі з'єднуються, утворюючи трикутник у центрі м'яча, що є натяком на історичний союз трьох країн-господарів", – йдеться у заяві.

Adidas

Повідомляєтья, що Тріонда може похвалитися кількома ключовими інноваціями у сфері продуктивності. Чотирипанельна конструкція включає навмисно глибокі шви, створюючи поверхню, яка забезпечує оптимальну стабільність під час польоту, гарантуючи достатній та рівномірно розподілений опір під час руху м'яча в повітрі.

Крім того, рельєфні значки, які видно лише зблизька, покращують зчеплення під час ударів або ведення м'яча у вологих або сирих умовах.

Adidas

Цей м'яч має технологію підключення завдяки "найсучаснішому чіпу датчика руху 500 Гц", який забезпечує розуміння кожного елемента руху м'яча. Ця технологія надсилає точні дані до системи відеопомічника арбітра в режимі реального часу, покращуючи прийняття рішень офіційними особами матчу, зокрема щодо офсайду.

Adidas

Нагадаємо, що вчора, 2 жовтня, визначилася заявка збірної України на матчі проти Ісландії та Азербайджану відбору чемпіонату світу 2026 року.

Раніше стало відомо, що ФІФА не відсторонюватиме Ізраїль та його команди від міжнародних змагань.