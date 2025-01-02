Півзахисник Манчестер Юнайтед зацікавив низку клубів Саудівської Аравії

Півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро взимку може перейти до одного з клубів Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Бен Джейкобс.

У послугах 32-річного бразильця зацікавлені Аль-Іттіхад та Аль-Кадісія. Втім, клуби мають переповнені іноземні квоти та для трансферу Каземіро вимушені позбавитись одного зі своїх легіонерів.

Multiple Saudi clubs remain attentive to Casemiro's situation. Al-Ittihad made the most concrete approach over the summer. Al-Nassr and Al-Qadsiah also interested.



Challenge for most Saudi clubs in January is their foreign quotas are full, so outgoings or deregistering players… pic.twitter.com/LDtpDqxLt0 — Ben Jacobs (@JacobsBen) January 1, 2025

На підписання хавбека претендує також Аль-Наср, у складі якого грає Кріштіану Роналду.

Нагадаємо, що Каземіро став гравцем "червоних дияволів" у 2022 році, перейшовши з Реала за 70 мільйонів євро.

В поточному сезоні бразилець зіграв 22 матчі, в яких відзначився трьома голами.

Раніше легенда МЮ назвав Каземіро та ще одного футболіста "слабкою ланкою" клубу.