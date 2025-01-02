Півзахисник Манчестер Юнайтед зацікавив низку клубів Саудівської Аравії
Каземіро
independent.co.uk
Півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро взимку може перейти до одного з клубів Саудівської Аравії.
Про це повідомляє Бен Джейкобс.
У послугах 32-річного бразильця зацікавлені Аль-Іттіхад та Аль-Кадісія. Втім, клуби мають переповнені іноземні квоти та для трансферу Каземіро вимушені позбавитись одного зі своїх легіонерів.
На підписання хавбека претендує також Аль-Наср, у складі якого грає Кріштіану Роналду.
Нагадаємо, що Каземіро став гравцем "червоних дияволів" у 2022 році, перейшовши з Реала за 70 мільйонів євро.
В поточному сезоні бразилець зіграв 22 матчі, в яких відзначився трьома голами.
Раніше легенда МЮ назвав Каземіро та ще одного футболіста "слабкою ланкою" клубу.