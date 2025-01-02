Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Півзахисник Манчестер Юнайтед зацікавив низку клубів Саудівської Аравії

Володимир Максименко — 2 січня 2025, 07:25
Півзахисник Манчестер Юнайтед зацікавив низку клубів Саудівської Аравії
Каземіро
independent.co.uk

Півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро взимку може перейти до одного з клубів Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Бен Джейкобс.

У послугах 32-річного бразильця зацікавлені Аль-Іттіхад та Аль-Кадісія. Втім, клуби мають переповнені іноземні квоти та для трансферу Каземіро вимушені позбавитись одного зі своїх легіонерів.

На підписання хавбека претендує також Аль-Наср, у складі якого грає Кріштіану Роналду.

Нагадаємо, що Каземіро став гравцем "червоних дияволів" у 2022 році, перейшовши з Реала за 70 мільйонів євро.

В поточному сезоні бразилець зіграв 22 матчі, в яких відзначився трьома голами.

Раніше легенда МЮ назвав Каземіро та ще одного футболіста "слабкою ланкою" клубу.

Каземіро Манчестер Юнайтед Аль-Наср Аль-Іттіхад

Манчестер Юнайтед

Аморім збирається підписати нового воротаря, який конкуруватиме з Онана
Каземіро приєднався до списку гравців, яких МЮ спробує продати у січні
Легенда Манчестер Юнайтед назвав двох футболістів, які є слабкою ланкою клубу
Вперше за 103 роки: Аморім показав один з найгірших стартів в історії МЮ
Аморім: Люди втомилися від виправдовувань у Манчестер Юнайтед

Останні новини