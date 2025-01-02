Аморім: Манчестер Юнайтед має чудові перспективи у 2025 році
Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім привітав вболівальників з Новим роком та оцінив перспективи команди.
Слова фахівця наводить ESPN.
"Я знаю, що на нас чекає багато роботи, але я у захваті від перспектив команди та того, куди ми можемо прийти у 2025 році.
Розумію, що футболісти мають певні труднощі, адже два роки вони грали за однією схемою, а тепер від них вимагають іншого", – розповів Аморім.
Після 19 турів Манчестер Юнайтед знаходиться на 14 місці у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 22 очки.
Наступний матч "манкуніанці" зіграють проти Ліверпуля. Зустріч відбудеться у неділю, 5 грудня о 18:30 за київським часом.
Зазначимо, що Аморім показав один з найгірших стартів серед тренерів-дебютантів в історії МЮ.
Раніше португалець оцінив можливість вильоту команди з АПЛ до Чемпіоншипу.