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Аморім: Манчестер Юнайтед має чудові перспективи у 2025 році

Володимир Максименко — 2 січня 2025, 11:27
Аморім: Манчестер Юнайтед має чудові перспективи у 2025 році
Рубен Аморім
BBC

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім привітав вболівальників з Новим роком та оцінив перспективи команди.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Я знаю, що на нас чекає багато роботи, але я у захваті від перспектив команди та того, куди ми можемо прийти у 2025 році.

Розумію, що футболісти мають певні труднощі, адже два роки вони грали за однією схемою, а тепер від них вимагають іншого", – розповів Аморім.

Після 19 турів Манчестер Юнайтед знаходиться на 14 місці у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 22 очки.

Наступний матч "манкуніанці" зіграють проти Ліверпуля. Зустріч відбудеться у неділю, 5 грудня о 18:30 за київським часом.

Зазначимо, що Аморім показав один з найгірших стартів серед тренерів-дебютантів в історії МЮ.

Раніше португалець оцінив можливість вильоту команди з АПЛ до Чемпіоншипу.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед Рубен Аморім

Рубен Аморім

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