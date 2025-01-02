Аморім: Манчестер Юнайтед має чудові перспективи у 2025 році

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім привітав вболівальників з Новим роком та оцінив перспективи команди.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Я знаю, що на нас чекає багато роботи, але я у захваті від перспектив команди та того, куди ми можемо прийти у 2025 році.



Розумію, що футболісти мають певні труднощі, адже два роки вони грали за однією схемою, а тепер від них вимагають іншого", – розповів Аморім.