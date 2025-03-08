Алавес удев'ятьох втримав перемогу над Вільярреалом, матч Барселони та Осасуни перенесли

Сьогодні, 8 березня, 27 тур іспанської Ла Ліги подарував фанатам футболу три поєдинки.

У стартовому матчі туру зійшлися Сельта та Леганес, які вирішили всі свої справи ще в першому таймі. Господарі поля здобули вольову перемогу з рахунком 2:1.

Потім відбулася справжня сенсація. Алавес, який іде в зоні вильоту, зумів обіграти Вільярреал. Це сталося ще й при тому, що Алавес майже весь другий тайм грав удесятьох, а в доданий час він отримав ще одне вилучення.

А в як виявилося останньому матчі цього дня у битві аутсайдерів Валенсія виявилася сильнішою за Вальядолід. За рахунок перемоги "кажани" залишили зону вильоту.

Ще мала пройти гра між Барселоною та Осасуною, проте вона була перенесена через трагедію в каталонській родині.

Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга

27 тур, 8 березня

Сельта – Леганес 2:1 (2:1)

Голи: 0:1 – 19 Розьє, 1:1 – 26 Мінгеса, 2:1 – 45+1 Гонсалес.

Алавес – Вільярреал 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 11 Санчес.

Вилучення: 58 Сівера (Алавес, пряма червона картка), 90+4 Бланко (Алавес, пряма червона картка).

Валенсія – Вальядолід 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 7 Лопес, 1:1 – 40 Латаса, 2:1 – 58 Садік.

22:00 Барселона – Осасуна – не відбудеться

Раніше з'явилася інформація, що президент Барселони Жоан Лапорта провів переговори щодо потенційного трансферу Андрія Луніна.