Алавес удев'ятьох втримав перемогу над Вільярреалом, матч Барселони та Осасуни перенесли
Сьогодні, 8 березня, 27 тур іспанської Ла Ліги подарував фанатам футболу три поєдинки.
У стартовому матчі туру зійшлися Сельта та Леганес, які вирішили всі свої справи ще в першому таймі. Господарі поля здобули вольову перемогу з рахунком 2:1.
Потім відбулася справжня сенсація. Алавес, який іде в зоні вильоту, зумів обіграти Вільярреал. Це сталося ще й при тому, що Алавес майже весь другий тайм грав удесятьох, а в доданий час він отримав ще одне вилучення.
А в як виявилося останньому матчі цього дня у битві аутсайдерів Валенсія виявилася сильнішою за Вальядолід. За рахунок перемоги "кажани" залишили зону вильоту.
Ще мала пройти гра між Барселоною та Осасуною, проте вона була перенесена через трагедію в каталонській родині.
Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга
27 тур, 8 березня
Сельта – Леганес 2:1 (2:1)
Голи: 0:1 – 19 Розьє, 1:1 – 26 Мінгеса, 2:1 – 45+1 Гонсалес.
Алавес – Вільярреал 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 11 Санчес.
Вилучення: 58 Сівера (Алавес, пряма червона картка), 90+4 Бланко (Алавес, пряма червона картка).
Валенсія – Вальядолід 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 – 7 Лопес, 1:1 – 40 Латаса, 2:1 – 58 Садік.
22:00 Барселона – Осасуна – не відбудеться
Раніше з'явилася інформація, що президент Барселони Жоан Лапорта провів переговори щодо потенційного трансферу Андрія Луніна.