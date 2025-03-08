Матч 27 туру Ла Ліги Барселона – Осасуна не відбудеться через раптову смерть
Матч 27-го туру Ла Ліги 2024-25 між Барселоною та Осасуною 8 березня не відбудеться.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, померла людина, наближена до роздягальні Барселони, тож каталонці попросили перенести матч.
Зустріч мала розпочатися на стадіоні "Олімпіко" в Каталонії о 22:00 за Києвом.
За інформацією DAZN, помер член медичної бригади "синьо-гранатових", який працював з основним складом команди.
Також зазначається, що президент Барселони Жоан Лапорта спустився до гравців у роздягальню і сповістив, що матч сьогодні не відбудеться.