Матч 27 туру Ла Ліги Барселона – Осасуна не відбудеться через раптову смерть

Матч 27-го туру Ла Ліги 2024-25 між Барселоною та Осасуною 8 березня не відбудеться.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, померла людина, наближена до роздягальні Барселони, тож каталонці попросили перенести матч.

🚨 Barcelona-Osasuna has just been postponed, both clubs confirmed ⚠️❌



A member of Barcelona medical staff has passed away, hence the players requested for the game to be postponed — reports SER. pic.twitter.com/6jO08f5Yey — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 8, 2025

Зустріч мала розпочатися на стадіоні "Олімпіко" в Каталонії о 22:00 за Києвом.

За інформацією DAZN, помер член медичної бригади "синьо-гранатових", який працював з основним складом команди.

Також зазначається, що президент Барселони Жоан Лапорта спустився до гравців у роздягальню і сповістив, що матч сьогодні не відбудеться.