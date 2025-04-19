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Шахтар зіграє з Колосом, дербі Руха та Карпат у 25 турі УПЛ

Володимир Максименко — 19 квітня 2025, 07:28
Шахтар зіграє з Колосом, дербі Руха та Карпат у 25 турі УПЛ
ФК Шахтар

У суботу, 19 квітня, відбудуться чергові матчі 25 туру чемпіонату України з футболу.

На стадіоні "Україна" у Львові Карпати в дербі прийматимуть Рух. "Леви" продовжують плекати певні надії на потрапляння до єврокубкової зони, на яку Рух вже не претендує.

У наступному матчі ігрового дня зустрінуться Лівий берег та Полісся. Команди вирішують протилежні завдання, а сам матч обіцяє бути надпринциповим.

О 18:00 донецький Шахтар у номінально домашньому матчі гратиме з Колосом. Підопічні Маріно Пушича на чотири очки відстають від другої Олександрії та намагатимуться не відпустити конкурента за статус віцечемпіона.

Розклад матчів 25 туру УПЛ на 19 квітня

  • 13:00 Карпати – Рух
  • 15:30 Лівий берег – Полісся
  • 18:00 Шахтар – Колос
Standings provided by Sofascore

Усі матч можна подивитись на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Нагадаємо, вчора Динамо та Олександрія відкрили тур впевненими перемогами над Оболонню та Ворсклою відповідно.

Карпати Колос Лівий берег Полісся Рух Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Донецьк

Карпати

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