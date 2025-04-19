Шахтар зіграє з Колосом, дербі Руха та Карпат у 25 турі УПЛ

У суботу, 19 квітня, відбудуться чергові матчі 25 туру чемпіонату України з футболу.

На стадіоні "Україна" у Львові Карпати в дербі прийматимуть Рух. "Леви" продовжують плекати певні надії на потрапляння до єврокубкової зони, на яку Рух вже не претендує.

У наступному матчі ігрового дня зустрінуться Лівий берег та Полісся. Команди вирішують протилежні завдання, а сам матч обіцяє бути надпринциповим.

О 18:00 донецький Шахтар у номінально домашньому матчі гратиме з Колосом. Підопічні Маріно Пушича на чотири очки відстають від другої Олександрії та намагатимуться не відпустити конкурента за статус віцечемпіона.

Розклад матчів 25 туру УПЛ на 19 квітня

13:00 Карпати – Рух

15:30 Лівий берег – Полісся

18:00 Шахтар – Колос

Standings provided by Sofascore

Усі матч можна подивитись на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Нагадаємо, вчора Динамо та Олександрія відкрили тур впевненими перемогами над Оболонню та Ворсклою відповідно.