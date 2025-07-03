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17-річний футболіст Легії перебуває у важкому стані після ДТП, його сестра загинула

Микола Дендак — 3 липня 2025, 22:21
17-річний футболіст Легії перебуває у важкому стані після ДТП, його сестра загинула
Ксаверій Єжевський
ФК Легія

17-річний нападник польської Легії Ксаверій Єжевський потрапив у ДТП та перебуває у важкому стані.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що у цьому ДТП загинула 18-річна сестра футболіста.

"Рада директорів, співробітники клубу, колеги та тренери Академії висловлюють найглибші співчуття батькам Ксаверія і приєднуються до їхнього болю. Ми надамо всіляку підтримку нашому гравцеві та його родині. Ксав'є, весь клуб з тобою", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше футболіст Ліверпуля Діогу Жоту та його брат Андре Сілва загинули внаслідок автокатастрофи в Іспанії. ДТП трапилася 3 липня близько 00:30.

Як повідомляє джерело, причиною аварії став прокол шини Lamborghini португальця, коли він обганяв інший автомобіль.

На загибель португальського нападника раніше відреагували Кріштіану Роналду та Ліверпуль.

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