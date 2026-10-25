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В’юнник забив дебютний гол за Легію, але не допоміг команді врятувати нічию у чемпіонаті Польщі

Олексій Мурзак — 25 жовтня 2026, 21:22
В’юнник забив дебютний гол за Легію, але не допоміг команді врятувати нічию у чемпіонаті Польщі
Богдан В'юнник
Getty Images

Український нападник Богдан В'юнник відзначився дебютним голом за Легію: це сталося у матчі 12 туру чемпіонату Польщі проти Леха, але не допомогло варшавцям уникнути поразки – 1:2.

В'юнник вийшов на заміну на 67-й хвилині, а за 7 хвилин зрівняв рахунок. Українець замкнув головою передачу Рафаела Августиняка.

Водночас перемогу Леху наприкінці зустрічі приніс Луїс Пальма.

Зазначимо, що Легія зазнала першої поразки в сезоні чемпіонату Польщі.

Чемпіонат Польщі – Екстракляса
12-й тур, 25 жовтня

Легія – Лех 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 56 Агнеро, 1:1 – 74 В'юнник, 1:2 – 87 Пальма

В'юнник перейшов до варшавського клубу з Лехії Гданськ на початку вересня. Легія орендувала українця до завершення сезону-2026/27, а угода передбачає опцію викупу.

Легія Богдан Вʼюнник

Легія

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