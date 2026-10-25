В’юнник забив дебютний гол за Легію, але не допоміг команді врятувати нічию у чемпіонаті Польщі

Український нападник Богдан В'юнник відзначився дебютним голом за Легію: це сталося у матчі 12 туру чемпіонату Польщі проти Леха, але не допомогло варшавцям уникнути поразки – 1:2.

В'юнник вийшов на заміну на 67-й хвилині, а за 7 хвилин зрівняв рахунок. Українець замкнув головою передачу Рафаела Августиняка.

Водночас перемогу Леху наприкінці зустрічі приніс Луїс Пальма.

Зазначимо, що Легія зазнала першої поразки в сезоні чемпіонату Польщі.

Чемпіонат Польщі – Екстракляса

12-й тур, 25 жовтня

Легія – Лех 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 56 Агнеро, 1:1 – 74 В'юнник, 1:2 – 87 Пальма

В'юнник перейшов до варшавського клубу з Лехії Гданськ на початку вересня. Легія орендувала українця до завершення сезону-2026/27, а угода передбачає опцію викупу.