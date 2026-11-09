В'юнник віддав дебютний асист у складі Легії

Український форвард Богдан В'юнник записав собі в актив першу результативну передачу після переходу в Легію.

Він зробив це в матчі 14 туру Екстракляси проти Ракува. 24-річний харків'янин вийшов на поле у стартовому складі та відіграв 73 хвилини.

У другому таймі нападник віддав асист на Ваана Бічахчана, який зробив рахунок 2:3. Врешті-решт варшавський клуб поступився 2:4.

Відеоогляд матчу Легія – Ракув

Зазначимо, що В'юнник грає за Легію на правах оренди. Він перейшов із Лехії на початку вересня, в угоді прописана опція викупу.

Це був п'ятий поєдинок для Богдана за варшавський колектив. Наприкінці жовтня він також відзначився за Легію дебютним голом.

Наступний матч його команда проведе проти Плоцька. Він відбудеться 22 листопада та розпочнеться о 18:30 за київським часом.