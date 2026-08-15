Челсі віддав в оренду 18-річного нападника збірної Казахстану

Казахстанський нападник Дастан Сатпаєв продовжить кар'єру в Бернлі.

Про це повідомив офіційний сайт "бордових".

18-річний футболіст приєднався до Бернлі на правах річної оренди з Челсі без опції викупу. Після завершення сезону Сатпаєв повернеться до лондонського клубу.

"Я дуже радий бути тут. Це чудова можливість для мене в кар'єрі. Це великий клуб, де я можу показати свої здібності та допомогти команді повернутися туди, де вона має бути", – сказав Сатпаєв після переходу.

Сатпаєв є вихованцем академії Кайрата. Він пройшов усі вікові категорії клубу, а у травні 2024 року дебютував за основну команду.

У березні 2025 року Дастан уперше отримав виклик до збірної Казахстану та дебютував у товариському матчі проти Кюрасао. Таким чином, Сатпаєв став наймолодшим гравцем в історії національної команди Казахстану.

Згодом нападник став наймолодшим казахстанцем, який зіграв у Лізі чемпіонів, а також відзначився голом у матчі турніру проти Копенгагена. Крім того, у 2025 році Сатпаєв забив свій перший м'яч за національну збірну у відборі на чемпіонат світу проти Бельгії.

У лютому 2025 року форвард став гравцем Челсі, який придбав нападника за 2,4 мільйона євро. Після досягнення 18-річчя влітку 2026-го Сатпаєв приєднався до "синіх". Під час передсезонного турне лондонців Австралією він забив гол у переможному матчі проти Вестерн Сіднея.

Зазначимо, що минулого сезону Бернлі виступав в АПЛ, де посів передостаннє місце. За підсумками чемпіонату команда вилетіла до Чемпіоншипу.

У першому турі нового сезону Бернлі зіграє проти Вест Гема 16 серпня.