Бернлі очолив тренер, який донедавна працював у Росії
Фабіо Челестіні
ФК Бернлі
Швейцарський фахівець Фабіо Челестіні призначений на посаду головного тренера Бернлі.
Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.
Терміни дії контракту з 50-річним фахівцем не розголошуються. На посаді головного тренера Бернлі він замінив бельгійця Нікі Хаєна, який очолював команду з липня поточного року.
Під його керівництвом команда здобула всього 1 перемогу в 14 матчах у всіх турнірах. Наразі Бернлі йде в зоні вильоту Чемпіоншипа, посідаючи 22 місце з 24 команд.
Зазначимо, що попереднім місцем роботи Челестіні був московський ЦСКА, який він очолював з червня 2025 до травня 2026 року.
Нагадаємо, за Бернлі виступає знаменитий ветеран Джеймі Варді, який перейшов на початку вересня на правах вільного агента.