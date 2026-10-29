Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Бернлі очолив тренер, який донедавна працював у Росії

Олег Дідух — 29 жовтня 2026, 15:28
Бернлі очолив тренер, який донедавна працював у Росії
Фабіо Челестіні
ФК Бернлі

Швейцарський фахівець Фабіо Челестіні призначений на посаду головного тренера Бернлі.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Терміни дії контракту з 50-річним фахівцем не розголошуються. На посаді головного тренера Бернлі він замінив бельгійця Нікі Хаєна, який очолював команду з липня поточного року.

Під його керівництвом команда здобула всього 1 перемогу в 14 матчах у всіх турнірах. Наразі Бернлі йде в зоні вильоту Чемпіоншипа, посідаючи 22 місце з 24 команд.

Зазначимо, що попереднім місцем роботи Челестіні був московський ЦСКА, який він очолював з червня 2025 до травня 2026 року.

Нагадаємо, за Бернлі виступає знаменитий ветеран Джеймі Варді, який перейшов на початку вересня на правах вільного агента.

Бернлі

Бернлі

Варді підписав контракт із клубом Чемпіоншипу
Челсі віддав в оренду 18-річного нападника збірної Казахстану
РБ Лейпциг віддав 32 мільйони за захисника з АПЛ
Тоттенгем підписав голкіпера збірної Словаччини
Евертон зобов'язали сплатити штраф у розмірі 35 млн фунтів Бернлі: клуб Миколенка вже подав апеляцію

Останні новини