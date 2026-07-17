РБ Лейпциг віддав 32 мільйони за захисника з АПЛ

Французький центральний захисник Бернлі Максім Естев став гравцем РБ Лейпциг.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Контракт розрахований на п'ять років – до літа 2031 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 32 мільйони євро.

За Бернлі Естев виступав з лютого 2024 року, коли англійський клуб орендував його у Монпельє з опцією викупу за 12 мільйонів євро. Захисник провів 9 матчів за молодіжні збірні Франції різних вікових категорій, а також зіграв 1 матч на домашній Олімпіаді 2024 року в Парижі.

Раніше повідомлялося про те, що вінгер РБ Лейпциг Ян Діоманде відмовив Ліверпулю заради можливого трансферу в ПСЖ. РБ Лейпциг хоче отримати за свого гравця 130 мільйонів євро.