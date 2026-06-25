Тоттенгем підписав голкіпера збірної Словаччини

Голкіпер Бернлі та збірної Словаччини Мартін Дубравка став гравцем Тоттенгема.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

Термін дії контракту з Дубравкою не розголошується. 37-річний словацький ветеран перейде у Тоттенгем 1 липня поточного року на правах вільного агента: його контракт із Бернлі діє до 30 червня та не буде продовжений.

Дубравка виступав за Бернлі з літа 2025 року. В сезоні-2025/26 взяв участь у 35 матчах АПЛ, пропустивши у них 71 гол і 4 рази зберігши свої ворота в недоторканості. Бернлі завершив сезон на 19 місці у турнірній таблиці та вилетів у Чемпіоншип.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем готовий заплатити 70 мільйонів євро за хавбека Матеуша Фернандеша із Вест Гема – ще одного клубу, який за підсумками сезону вилетів у Чемпіоншип.