Варді підписав контракт із клубом Чемпіоншипу

Іменитий англійський форвард Джеймі Варді продовжить кар'єру в Бернлі.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Контракт розрахований на 10 місяців – до кінця червня 2027 року. Вардй перейшов у Бернлі на правах вільного агента.

Минулий сезон форвард провів у італійському Кремонезе, відзначившись 7 голами та 3 асистами в 29 матчах. Кремонезе за підсумками сезону вилетів у Серію В, і Варді не продовжив контракт із клубом.

Бернлі за підсумками минулого сезону також понизився у класі: команда посіла 19 місце в АПЛ і вилетіла до Чемпіоншипу.

В 2012 до 2025 року Варді виступав за Лестер, із яким у 2016 році сенсаційно став чемпіоном Англії. Раніше повідомлялося про те, що 39-річний англієць може продовжити кар'єру в бразильському Сан-Паулу.