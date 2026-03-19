Класна керівниця стала колаборанткою: Марсак розповів про людину, яка його розчарувала

Український фігурист Кирило Марсак розповів про свою вчительку, яка після початку повномасштабної війни перейшла на бік ворога.

Про це спортсмен розповів в інтерв'ю NV.

Для Кирила вчинок його вчительки та класної керівниці став справжнім розчаруванням.

"У мене була класна керівниця в Херсоні, у моїй школі, яка викладала біологію, здається. Вона стала колаборанткою", – розповів Марсак.

21-річний фігурист додав, що наразі його колишня вчителька працює в Росії.

Зазначимо, що Кирило Марсак народився в Херсоні. Напередодні вторгнення Росії фігурист приїздив у рідне місто. 21 лютого 2022 року спортсмен повернувся до Києва.

Нагадаємо, що Кирило Марсак був єдиним представником України у фігурному катанні на Олімпійських іграх 2026. У короткій програмі він посів 11 місце, а за підсумком двох програм зайняв 19 місце, показавши найкращий результат України за останні 24 роки в чоловічому катанні.