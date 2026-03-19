Чемпіон Фігурне катання

Класна керівниця стала колаборанткою: Марсак розповів про людину, яка його розчарувала

Сергій Шаховець — 19 березня 2026, 16:07
Класна керівниця стала колаборанткою: Марсак розповів про людину, яка його розчарувала
Кирило Марсак
Федерація фігурного катання України

Український фігурист Кирило Марсак розповів про свою вчительку, яка після початку повномасштабної війни перейшла на бік ворога.

Про це спортсмен розповів в інтерв'ю NV.

Для Кирила вчинок його вчительки та класної керівниці став справжнім розчаруванням.

"У мене була класна керівниця в Херсоні, у моїй школі, яка викладала біологію, здається. Вона стала колаборанткою", – розповів Марсак.

21-річний фігурист додав, що наразі його колишня вчителька працює в Росії.

Зазначимо, що Кирило Марсак народився в Херсоні. Напередодні вторгнення Росії фігурист приїздив у рідне місто. 21 лютого 2022 року спортсмен повернувся до Києва.

Нагадаємо, що Кирило Марсак був єдиним представником України у фігурному катанні на Олімпійських іграх 2026. У короткій програмі він посів 11 місце, а за підсумком двох програм зайняв 19 місце, показавши найкращий результат України за останні 24 роки в чоловічому катанні.

Читайте також :
Український фігурист відмовився виступати за збірну США
Фігурне катання Кирило Марсак

Фігурне катання

Український фігурист відмовився виступати за збірну США
Тріумфаторка Олімпійських ігор вирішила не змагатися на чемпіонаті світу
Найкращий результат за 26 років: українські фігуристи здобули другу медаль на ЮЧС-2026
Українські фігуристи виграли "бронзу" юніорського чемпіонату світу
Бунтівна чемпіонка: Аліса Лю вразила фотосесію для відомого журналу

