Український фігурист відмовився виступати за збірну США

22-річний український фігурист Іван Хобта заявив, що отримував пропозицію від США щодо зміни громадянства.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Особисто в мене завжди була дуже-дуже принципова позиція стосовно того, за яку країну кататися. Пропозиції були. Знаєте, тут такий момент: я не хочу себе виставляти, мовляв, мені пропонували, а я не погодився, такий я молодець – ні. Просто мені подобається кататися за Україну, хочу на міжнародній арені представляти свою країну – таке бажання. Я до цього ставлюся так.

Пропозиції були, але вони навіть не розглядалися", – сказав Хобта.