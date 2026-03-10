Українська правда
Український фігурист відмовився виступати за збірну США

Олександр Булава — 10 березня 2026, 17:35
Ганна Еррера та Іван Хобта
ukrfsf.org.ua

22-річний український фігурист Іван Хобта заявив, що отримував пропозицію від США щодо зміни громадянства.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Особисто в мене завжди була дуже-дуже принципова позиція стосовно того, за яку країну кататися. Пропозиції були. Знаєте, тут такий момент: я не хочу себе виставляти, мовляв, мені пропонували, а я не погодився, такий я молодець – ні. Просто мені подобається кататися за Україну, хочу на міжнародній арені представляти свою країну – таке бажання. Я до цього ставлюся так.

Пропозиції були, але вони навіть не розглядалися", – сказав Хобта.

Нагадаємо, напередодні Іван став бронзовим призером юніорського чемпіонату світу-2026 серед спортивних пар разом із Ганною Еррерою.

Найкращий результат за 26 років: українські фігуристи здобули другу медаль на ЮЧС-2026

Зазначимо, що спортивна пара Еррери та Хобти утворилася у червні 2025 року. Перед цим Хобта виступав впродовж шести років з Віолеттою Сєровою, разом з якою вже здобував "бронзу" у сезоні-2022/23.

