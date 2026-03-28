Японська фігуристка тріумфально завершила кар'єру, здобувши "золото" зі світовим рекордом на ЧС-2026

У п'ятницю, 27 березня, на чемпіонаті світу з фігурного катання відбулась довільна програма серед жінок.

На цих змагання тріумфувала японка Каорі Сакамото. Це був для неї останній турнір у кар'єрі.

Досвідчена спортсменка додала до першого місця в короткій програмі ще й перемогу в довільній. Сумарно вона набрала 238,28 балів.

До того ж вона оновила світовий рекорд за оцінкою компонентів програми (PCS) у довільній програмі. Цей показник склав 78,10 бали.

Сакамото стала першою за 23 роки чотириразовою чемпіонкою світу в жіночому катанні. Більше титулів вигравали лише п'ять фігуристок за всю історію.

Чемпіонат світу-2026 з фігурного катання

Довільна програма, Жінки

Каорі Сакамото (Японія) – 238,28 Моне Тіба (Японія) – 228,47 Ніна Пінзароне (Бельгія) – 215,20

Нагадаємо, що на Олімпіаді-2026 японка здобула "срібло". Переможницею тоді стала американка Аліса Лю.