Фігурне катання

Японська фігуристка тріумфально завершила кар'єру, здобувши "золото" зі світовим рекордом на ЧС-2026

Денис Іваненко — 28 березня 2026, 09:06
Каорі Сакамото
AP

У п'ятницю, 27 березня, на чемпіонаті світу з фігурного катання відбулась довільна програма серед жінок.

На цих змагання тріумфувала японка Каорі Сакамото. Це був для неї останній турнір у кар'єрі.

Досвідчена спортсменка додала до першого місця в короткій програмі ще й перемогу в довільній. Сумарно вона набрала 238,28 балів.

До того ж вона оновила світовий рекорд за оцінкою компонентів програми (PCS) у довільній програмі. Цей показник склав 78,10 бали.

Сакамото стала першою за 23 роки чотириразовою чемпіонкою світу в жіночому катанні. Більше титулів вигравали лише п'ять фігуристок за всю історію.

Чемпіонат світу-2026 з фігурного катання
Довільна програма, Жінки
  1. Каорі Сакамото (Японія) – 238,28
  2. Моне Тіба (Японія) – 228,47
  3. Ніна Пінзароне (Бельгія) – 215,20

Нагадаємо, що на Олімпіаді-2026 японка здобула "срібло". Переможницею тоді стала американка Аліса Лю.

