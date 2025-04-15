🥇Збірна України здобула золото на чемпіонаті світу в Усі

Збірна України з фехтування на шпагах посіла перше місце на кадетсько-юніорському чемпіонаті світу, який проходить у китайському Усі.

Україна, яку представляли Емілі Конрад, Аліна Дмитрук, Анна Максименко та Валерія Білоус-Гріджак, у фіналі перемогла господарок доріжки представниць Китаю з рахунком 45:34.

У півфіналі українки здолали чинних чемпіонок світу американок (45:43), а до цього пройшли Угорщину (45:36), Канаду (45:37) та Бразилію (45:41).

Для України це перша командна медаль на юніорському чемпіонаті світу з 2021 року і третя за всю історію саме в жіночій шпазі, де українські фехтувальниці здобули нагороди у 2005 та 2006 роках.

Нагадаємо, на цьому турнірі Аліна Дмитрук стала срібною призеркою. Також нещодавно Анна Максименко стала чемпіонкою Гран-прі FIE, яке проходило в Будапешті.

Раніше Емілі Конрад розкритикувала FIE за допуск російських спортсменів до турніру.