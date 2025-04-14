Українська шпажистка Аліна Дмитрук стала срібною призеркою кадетського чемпіонату світу з фехтування, який проходить в Китаї.

У фіналі 16-річна вихованка Андрія Орліковського та Зоряни Семеряк у напруженій боротьбі програла представниці Угорщини Лотті Хорват 11:15.

Нагадаємо, в 1/8 Аліна перемогла представницю Італії, у чвертьфіналі 16-річна львів'янка здобула перемогу над кореянкою Лі Ре На (15:8), а в 1/2 Дмитрук впевнено перемогла Ву Хайді з Гогконгу 15:4, яка в 1/4 перемогла іншу українську шпажистку, дебютантку чемпіонату світу Валерію Білоус-Гріджак (15:14).

Раніше першу медаль для України на першості виборов Максим Перчук, який виграв бронзу.