Максименко стала чемпіонкою Гран-прі Будапешта

Українська шпажистка Анна Максименко стала чемпіонкою Гран-прі FIE, яке відбувається у Будапешті.

У фінальному поєдинку українка з рахунком 12:11 перемогла представницю Італії Джулію Ріцц, яка є сьомим номером світового рейтингу, олімпійською чемпіонкою Парижа у складі своєї національної команди.

Гран-прі з фехтування в Будапешті

Фінал, 16 березня

Анна Максименко (Україна) – Джулія Ріцц (Італія) 12:11

Нагадаємо, на стадії 1/8 фіналу українка здолала "нейтральну" Айзанат Муртазаєву – 15:10.

Далі, в межах чвертьфіналу, Максименко здолала американку Хедлі Хусісян 15:8, а в 1/2 перемогла досвідчену канадку Леонору МакКіннон (15:9).

Раніше Максименко виграла золото чемпіонату Європи в Анталії. Також Анна – чотириразова чемпіонка Європи серед юніорок, дворазова серед кадеток, володарка повної колекції нагород кадетсько-юніорського чемпіонату світу.