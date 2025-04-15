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Назвіть суму, яку вам заплатили, – українська шпажистка розкритикувала FIE за допуск росіян до ЮЧС

Володимир Максименко — 15 квітня 2025, 09:37
Назвіть суму, яку вам заплатили, – українська шпажистка розкритикувала FIE за допуск росіян до ЮЧС
Емілі Конрад
EFC

Українська шпажистка Емілі Конрад розкритикувала міжнародну федерацію (FIE) за допуск росіян до чемпіонату світу серед юніорів, який відбувається у китайському Усі.

Спортсменка опублікувала звернення в Instagram Stories.

"FIE, скільки вам заплатили? Назвіть хоча б суму, щоб ми зрозуміли скільки коштує допуск країни, яка вбиває людей на свята та запускає ракети у центр міста.

А наші спортсмени вимушені зустрічати росіян на доріжках. Це при тому, що вони живуть під постійною загрозою", – написала Конрад.

Зазначимо, що в межах 1/8 фіналу юніорського ЧС українці Максим Гула, Арсеній Карапиш, Максим Микитенко та Максим Перчук здолали росіян 45:41 та пробились у чвертьфінал.

Раніше Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан висловилась про жахливий обстріл росіянами Сум, який стався напередодні.

фехтування Емілі Конрад

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