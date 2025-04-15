Назвіть суму, яку вам заплатили, – українська шпажистка розкритикувала FIE за допуск росіян до ЮЧС

Українська шпажистка Емілі Конрад розкритикувала міжнародну федерацію (FIE) за допуск росіян до чемпіонату світу серед юніорів, який відбувається у китайському Усі.

Спортсменка опублікувала звернення в Instagram Stories.

"FIE, скільки вам заплатили? Назвіть хоча б суму, щоб ми зрозуміли скільки коштує допуск країни, яка вбиває людей на свята та запускає ракети у центр міста.



А наші спортсмени вимушені зустрічати росіян на доріжках. Це при тому, що вони живуть під постійною загрозою", – написала Конрад.