Назвіть суму, яку вам заплатили, – українська шпажистка розкритикувала FIE за допуск росіян до ЮЧС
Українська шпажистка Емілі Конрад розкритикувала міжнародну федерацію (FIE) за допуск росіян до чемпіонату світу серед юніорів, який відбувається у китайському Усі.
Спортсменка опублікувала звернення в Instagram Stories.
"FIE, скільки вам заплатили? Назвіть хоча б суму, щоб ми зрозуміли скільки коштує допуск країни, яка вбиває людей на свята та запускає ракети у центр міста.
А наші спортсмени вимушені зустрічати росіян на доріжках. Це при тому, що вони живуть під постійною загрозою", – написала Конрад.
Зазначимо, що в межах 1/8 фіналу юніорського ЧС українці Максим Гула, Арсеній Карапиш, Максим Микитенко та Максим Перчук здолали росіян 45:41 та пробились у чвертьфінал.
Раніше Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан висловилась про жахливий обстріл росіянами Сум, який стався напередодні.