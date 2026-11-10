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Шпажистка Дмитрук гарантувала собі медаль юнацьких Олімпійських ігор

Денис Шаховець — 10 листопада 2026, 16:30
Шпажистка Дмитрук гарантувала собі медаль юнацьких Олімпійських ігор
Аліна Дмитрук
Пресслужба Львівської ОВА

Українська шпажистка Аліна Дмитрук вийшла у фінал Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2026, що проходять у Дакарі (Сенегал).

17-річна спортсменка зі Львова завершила груповий етап без жодної поразки. Вигравши усі шість боїв у своїй групі, Дмитрук очолила посів та отримала шанс стартувати одразу з 1/4 фіналу.

В 1/4 Аліна здолала Газаль Мадані з Ірану, а у півфіналі перефехтувала представницю Оману Аль Шарджидж Ана (15:9), завдяки чому гарантувала собі як мінімум срібну медаль.

Фінальний поєдинок за участю Аліни Дмитрук відбудеться 10 листопада та розпочнеться о 17:30 за київським часом.

Напередодні пляжний борець Микита Кузьменко виборов для України другу медаль на юнацьких Олімпійських іграх у Дакарі.

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Аліна Дмитрук

Аліна Дмитрук

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