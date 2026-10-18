Чоловіча збірна України поступилася РФ у півфіналі Кубку світу в Касабланці

Чоловіча збірна команда України зазнала поразки від команди Росії у півфіналі змагань з командної шпаги Кубку світу у Касабланці.

Зустріч завершилася із рахунком 29:45.

За українську команду схрестили зброю Роман Свічкар, Нікіта Кошман, Євген Макієнко та Арсеній Карапиш. Країну-агресорку представляли Дмітрій Швіладзе, Кірілл Оніщук та Георгій Бруєв.

У стартовій дуелі Кошман зазнав поразки від Швіладзе з різницею в один укол (4:5). Згодом Свічкар завершив поєдинок паритетом з Оніщуком (4:4), а Карапиш зазнав мінімальної поразки від Бруєва (2:3). Загальне відставання "синьо-жовтих" зросло до 2 уколів.

Суперники пішли у відрив після того, як Кошман поступився у дуелі з Оніщуком (2:4), а Карапиш у п'ятому поєдинку чотири рази відкрився для атаки Швіладзе, у підсумку програвши бій (4:8).

Свічкар у шостому протистоянні розгромно поступився Бруєву – 1:6. Макієнко здобув єдину звитягу для української команди, здолавши Оніщука – 6:5.

У заключних протистояннях Кошман та Свічкар не змогли врятуватися ситуацію та поступилися своїм опонентам, Бруєву та Швіладзе, з однаковим рахунком 3:5.

Варто зазначити, що до цього поєдинку підопічні старшого тренера Ігоря Рейзліна здолали Колумбію (45:35) в 1/16 фіналу, перемогли Чехію (45:39) в 1/8 та виявились сильнішими за Нідерланди (40:32) у чвертьфіналі.

Зауважимо, що далі матч за третє місце проти Франції, яка у півфіналі поступилася Казахстану – 39:45.

Нагадаємо, що у липні цього року українські шпажисти вперше за сім років вийшли до фіналу чемпіонату світу, де поступилися команді Казахстану (40:45).

Додамо, що у червні цього року Міжнародна федерація фехтування (FIE) відновила у правах російських і білоруських фехтувальників.