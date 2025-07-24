Дівчина дня. Влада Харькова – чарівна шпажистка, що підкорила світ фехтування

Напередодні 28-річна українська шпажистка Влада Харькова стала чемпіонкою світу з фехтування, перемігши у фіналі в один укол бронзову призерку Олімпіади-2020 та чемпіонку Європи 2018 Катріну Лехіс з Естонії.

Харькова великими літерами вписала своє ім'я в історію вітчизняного спорту, ставши першою українською чемпіонкою світу з фехтування в особистій шпазі з 2003 року.

Національна федерація фехтування України Національна федерація фехтування України Національна федерація фехтування України Національна федерація фехтування України Національна федерація фехтування України Національна федерація фехтування України Національна федерація фехтування України Національна федерація фехтування України

Українка показала силу не лише у бою, а й у принципах. Влада відмовилася від спільного фото з призерами першого змагального дня, серед яких був росіянин Кіріл Бородачов – віцечемпіон світу у чоловічій рапірі.

Читайте також : Відео Українська чемпіонка відмовилася робити фото з росіянином на церемонії нагородження ЧС-2025

Одна з найяскравіших представниць українського фехтування ділиться не лише спортивними перемогами, а й творчими захопленнями. Окрім шпаги, спортсменка має хист до цифрового мистецтва – у вільний час вона створює 3D-персонажів.

"Це творча частина мене, яка допомагає іноді відключатися", – розповідала Влада.

У 2021 році талановита фехтувальниця знялася в кліпі "Бумбоксу" на пісню "Імперії впадуть", де за сюжетом фехтує проти фронтмена гурту Андрія Хливнюка.

"Горджуся, що через музику люди дізнаються більше про фехтування", – зазначала Харькова після виходу кліпу.

Ще одним джерелом сили для Харькової є рідне Закарпаття. Природа, дім, сад і родина в Ужгороді – те, що наповнює її внутрішній ресурс.

Влада Харькова не лише будує успішну спортивну кар’єру, а й надихає молодь прикладом поєднання спорту, творчості та любові до рідного.