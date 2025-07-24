Дівчина дня. Влада Харькова – чарівна шпажистка, що підкорила світ фехтування
Напередодні 28-річна українська шпажистка Влада Харькова стала чемпіонкою світу з фехтування, перемігши у фіналі в один укол бронзову призерку Олімпіади-2020 та чемпіонку Європи 2018 Катріну Лехіс з Естонії.
Харькова великими літерами вписала своє ім'я в історію вітчизняного спорту, ставши першою українською чемпіонкою світу з фехтування в особистій шпазі з 2003 року.
Українка показала силу не лише у бою, а й у принципах. Влада відмовилася від спільного фото з призерами першого змагального дня, серед яких був росіянин Кіріл Бородачов – віцечемпіон світу у чоловічій рапірі.
Одна з найяскравіших представниць українського фехтування ділиться не лише спортивними перемогами, а й творчими захопленнями. Окрім шпаги, спортсменка має хист до цифрового мистецтва – у вільний час вона створює 3D-персонажів.
"Це творча частина мене, яка допомагає іноді відключатися", – розповідала Влада.
У 2021 році талановита фехтувальниця знялася в кліпі "Бумбоксу" на пісню "Імперії впадуть", де за сюжетом фехтує проти фронтмена гурту Андрія Хливнюка.
"Горджуся, що через музику люди дізнаються більше про фехтування", – зазначала Харькова після виходу кліпу.
Ще одним джерелом сили для Харькової є рідне Закарпаття. Природа, дім, сад і родина в Ужгороді – те, що наповнює її внутрішній ресурс.
Влада Харькова не лише будує успішну спортивну кар’єру, а й надихає молодь прикладом поєднання спорту, творчості та любові до рідного.