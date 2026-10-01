Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Фехтування

Збірна України здобула бронзу на чемпіонаті світу серед військовослужбовців

Олександр Булава — 1 жовтня 2026, 14:04
Збірна України здобула бронзу на чемпіонаті світу серед військовослужбовців
ФФУ

Чоловіча збірна України з фехтування на шаблях стала бронзовим призером чемпіонату світу серед військовослужбовців (CISM) в угорському Веспремі.

У матчі за третє місце збірна України у складі Андрія Ягодки, Олексія Стаценка, Юрія Цапа та Богдана Боговіна перемогла Польщу – 45:38.

На шляху до бронзових нагород у чвертьфіналі українці впевнено перемогли збірну Перу – 45:14, а в півфіналі поступилися Італії. Попри перемогу Ягодки в заключному поєдинку над Даріо Кавальєре – 11:5, наша команда програла зустріч із рахунком 40:45.

Ця нагорода стала десятою для України на чемпіонаті світу серед військовослужбовців у Веспремі.

Раніше українські шпажисти у складі Романа Свічкара, Євгена Макієнка, Володимира Станкевича та Яна Сича здобули "золото" у командних змаганнях.

Збірна України з фехтування

Збірна України з фехтування

Українські шпажистки здобули "срібло" командних змагань на ЧС-2026 серед військовослужбовців
Цап і Ягодка здобули дві медалі на ЧС-2026 серед військовослужбовців
Українські шпажисти вибороли "золото" чемпіонату світу серед військовослужбовців
Збірна України вийшла у фінал чемпіонату світу серед військовослужбовців
Конрад: З огляду на обставини, я задоволена результатом, який показала на чемпіонаті світу

Останні новини