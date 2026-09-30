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Українські шпажистки здобули "срібло" командних змагань на ЧС-2026 серед військовослужбовців

Олексій Мурзак — 30 вересня 2026, 22:14
Українські шпажистки здобули срібло командних змагань на ЧС-2026 серед військовослужбовців
Інна Бровко
Getty Images

Жіноча збірна України з фехтування на шпагах другий рік поспіль стала срібною призеркою чемпіонату світу серед військовослужбовців.

На турнірі в угорському Веспремі Україну представляли Олена Кривицька, Влада Харькова, Інна Бровко та Емілі Конрад.

У чвертьфіналі українки впевнено перемогли Іспанію – 45:14, а в півфіналі здолали Румунію – 34:30.

У фіналі проти Італії українська команда відіграла відставання у три уколи та перевела зустріч у додаткову хвилину. Однак вирішальний укол завдали італійки – 34:33.

Це дев'ята медаль збірної України на цьогорічному чемпіонаті світу CISM. Раніше "срібло" в особистих змаганнях шаблістів здобув Юрій Цап, а "бронзу" – Андрій Ягодка

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