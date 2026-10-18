Збірна України поступилася Франції у матчі за третє місце на Кубку світу в Касабланці

Збірна України поступилася Франції у матчі за третє місце зі змагань з командної шпаги на Кубку світу в Касабланці.

Зустріч завершилася із рахунком 38:45.

У складі української команди виступили Роман Свічкар, Нікіта Кошман, Євген Макієнко. Французів представляли Кендрік Жан-Жозеф, Поль Фортен, Александр Бардене.

За підсумками стартової дуелі між Макієнко та Жан-Жозефом було встановлено паритет (3:3). Уже у наступній зустрічі Свічкар здолав Фортена з перевагою у три уколи.

Утім, Кошмпан втратив перевагу нашої команди, поступившись Бардене у третьому протистоянні – 2:6. Згодом і Макієнко зазнав розгромної поразки від Фортена (1:5).

Кошпан частково відквитав різницю у рахунку, здолавши Жан-Жозефа (6:2) у п'ятому протистоянні. Загальний результат поєдинку став 20:19 за мінімальної переваги французів.

У шостій зустрічі Свічкар поступився Бардене (2:4), згодом Кошман та Фортен звели поєдинок до нічиї (7:7). Макієнко виявився сильнішим за Бардене у восьмій зустрічі (5:3).

Доля протистояння вирішувалася у фінальній дуелі між Свічкарем та Жан-Жозефом, оскільки загальний рахунок був на той момент 34:33 на користь французів. Але зрештою уродженець Харкова поступився із різницею у 6 уколів, тому українська збірна залишилась без медалей.

Варто зазначити, що до цього поєдинку підопічні старшого тренера Ігоря Рейзліна здолали Колумбію (45:35) в 1/16 фіналу, перемогли Чехію (45:39) в 1/8 фіналу, виявились сильнішими за Нідерланди (40:32) у чвертьфіналі та поступилися команді РФ (29:45) у півфіналі.

Нагадаємо, що у липні цього року українські шпажисти вперше за сім років вийшли до фіналу чемпіонату світу, де зазнали поразки від Казахстану (40:45).

Додамо, що напередодні Анна Максменко здобула срібну медаль з індивідуальних змагань Кубку світу у Касабланці.