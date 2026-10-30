Буду виступати на всіх стартах: Харькова – про плани на сезон та відбір на Олімпіаду-2028

Українська шпажистка Влада Харкова розповіла, що у повному обсязі повертається до складу збірної з наміром брати участь у всіх турнірах та відборі на Олімпійські ігри-2028.

Про це вона висловилася в інтерв'ю Суспільне Спорт.

"Плани великі. Я повертаюся на всі старти сезону, буду виступати на всіх стартах і брати участь у всіх зборах. І, звісно, готуватися до чемпіонатів Європи та світу. "Це для нас дуже важливий сезон. Наступного року починається відбір на Олімпійські ігри, де я планую брати участь. Дуже сподіваюся, що нам із командою вдасться відібратися і поборотися за медалі", – заявила фехтувальниця.

Олімпіада-2028 відбуватиметься із 14-го до 30-го липня в американському Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, що попередній змагальний рік українка пропустила, взявши паузу. Нещодавно чемпіонка світу-2025 у свій день народження завоювала "бронзу" світової першості-2026 серед військовослужбовців в особистих змаганнях та "срібло" у командному старті.

Також Харькова тріумфувала на Кубку України з фехтування на шпагах.

Раніше повідомлялося, що будинок української шпажистки постраждав через ворожий обстріл.