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Цього разу мені "пощастило": через обстріл росіян постраждав будинок чемпіонки світу

Денис Іваненко — 15 жовтня 2026, 15:06
Цього разу мені пощастило: через обстріл росіян постраждав будинок чемпіонки світу
Будинок Влади Харькової
Інстаграм

Українська шпажистка Влада Харькова розповіла, що її будинок зазнав руйнувань внаслідок російського обстрілу Києва.

Про це вона повідомила в інстаграмі.

"Моя квартира ціла. Одна з небагатьох, що вціліла. Цього разу мені "пощастило". Подумайте про це. Мене вважають щасливою, бо моя квартира вціліла після російського обстрілу. У якій жахливій реальності ми живемо, якщо це ми називаємо удачею?" – написала Харькова.

Фехтувальниця також звернула увагу на реалії, в яких живуть українські спортсмени. Вона вважає неприйнятним допуск росіян до міжнародних змагань:

"І ось я, українська спортсменка, від якої очікують, що я вийду на фехтувальну доріжку, змагатимуся, вітатиму своїх суперників і дотримуватимуся спортивного етикету. Поводитимуся так, ніби все нормально.

Ніби ми просто спортсмени з різних країн, об'єднані любов'ю до спорту. Росія руйнує наші домівки, вбиває наших людей і змушує нас посеред ночі ховатися від ракет".

Зазначимо, що Влада є чемпіонкою світу 2025 року. Українська шпажистка у фіналі здолала представницю Естонії Катріну Лехіс.

Нагадаємо, що напередодні також постраждали будинки футболістів Динамо Олександра Піхальонка й Олександра Тимчика.

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