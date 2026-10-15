Цього разу мені "пощастило": через обстріл росіян постраждав будинок чемпіонки світу

Українська шпажистка Влада Харькова розповіла, що її будинок зазнав руйнувань внаслідок російського обстрілу Києва.

Про це вона повідомила в інстаграмі.

"Моя квартира ціла. Одна з небагатьох, що вціліла. Цього разу мені "пощастило". Подумайте про це. Мене вважають щасливою, бо моя квартира вціліла після російського обстрілу. У якій жахливій реальності ми живемо, якщо це ми називаємо удачею?" – написала Харькова.

Фехтувальниця також звернула увагу на реалії, в яких живуть українські спортсмени. Вона вважає неприйнятним допуск росіян до міжнародних змагань:

"І ось я, українська спортсменка, від якої очікують, що я вийду на фехтувальну доріжку, змагатимуся, вітатиму своїх суперників і дотримуватимуся спортивного етикету. Поводитимуся так, ніби все нормально. Ніби ми просто спортсмени з різних країн, об'єднані любов'ю до спорту. Росія руйнує наші домівки, вбиває наших людей і змушує нас посеред ночі ховатися від ракет".

Зазначимо, що Влада є чемпіонкою світу 2025 року. Українська шпажистка у фіналі здолала представницю Естонії Катріну Лехіс.

Нагадаємо, що напередодні також постраждали будинки футболістів Динамо Олександра Піхальонка й Олександра Тимчика.