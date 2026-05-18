Відома шпажистка Харькова – про заняття з боксу: Це поламало мій мозок

Українська шпажистка Влада Харькова в ексклюзивному інтерв'ю "Чемпіону" розповіла про свої заняття з боксу.

В інстаграмі титулована фехтувальниця ділилася контентом зі спільних тренувань із українським боксером Сергієм Радченком (чемпіон WBC Silver, WBC Ukraine), який після поразки від Олександра Гриців оголосив про закінчення професійної кар'єри.

Харькова зізналася, що цей вид спорту їй дається дуже складно, адже у боксі багато координаційних рухів, які потрібно поєднати в одне.

"Фехтування – теж складний вид спорту з огляду на координацію рухів, але через те, що я займаюся ним з дитинства, виходить нативно. Коли я вперше спробувала бокс – це поламало мій мозок. Проте це дуже круто розвиває мене. Процес дуже захопливий. Сергій – неймовірний вчитель та хороша людина, тож із ним цікаво займатися боксом", – сказала Влада.

Шпажистка переконана, що такий боксерський досвід допоможе їй у фехтуванні.

"Колись мій тренер Дмитро Рейзлін сказав, що "потрібно пробувати максимально все в житті. Це буде лише допомагати у фехтуванні". З цією думкою я завжди починаю нові захоплення, бо розумію, що це не тільки цікаво і круто, а ще й допоможе мені в спорті. Тобто це баланс – нейронні зв'язки розвиваються. Це дасть мені можливість наступного сезону вийти з якимось доповненням, з чимось новим", – відповіла Харькова.

Також в інтерв'ю українська фехтувальниця розповіла, що може пропустити чемпіонат світу та Європи.

Нагадаємо, що Харькова після успішного 2025 року, де, окрім ЧС, здобула "золото" чемпіонату Європи у команді, вирішила взяти паузу у виступах. Лише нещодавно українка повернулася та взяла участь у турнірі в Будапешті.